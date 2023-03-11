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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

Izbeigta ražošana

FastCare CompactGludināšanas sistēma

GC6722/20

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
Jaudīgā, nepārtrauktā tvaika plūsma darbojas ātrāk nekā tvaika gludeklis; ūdens tvertni ir viegli uzpildīt, un gludeklis ātri uzkarst. Kompakta un viegla konstrukcija vieglai uzglabāšanai.
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Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

  • Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 300 g

  • Fiksēta 1,5 L ūdens tvertne

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Ar Calc Clean tvertni — bez kasetnēm un papildu izmaksām

Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.

Viegls un kompakts vieglai lietošanai un glabāšanai

Viegls un kompakts vieglai lietošanai un glabāšanai

Vieglais, kompaktais izmērs ir ideāls glabāšanai, un gludeklis ir ērti novietojams uz gludināmā dēļa. Ekskluzīvā ProVelocity tehnoloģija padara mūsu gludināšanas sistēmas mazākas un kompaktākas nekā jebkad.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/03/2023

Srbija

Srbija

Odlična pegla

Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

15/03/2022

България

България

Чудесна

Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

16/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlična!!!

Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!

Plusi

Odlična je

Mīnusi

/

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli PowerLife