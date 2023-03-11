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Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 300 g
Fiksēta 1,5 L ūdens tvertne
Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt atkaļķošanu. Tajā ir tvertne, kas atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav nepieciešamas kasetnes, un nav nekādu papildu izmaksu.
Vieglais, kompaktais izmērs ir ideāls glabāšanai, un gludeklis ir ērti novietojams uz gludināmā dēļa. Ekskluzīvā ProVelocity tehnoloģija padara mūsu gludināšanas sistēmas mazākas un kompaktākas nekā jebkad.
Godalgas
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Filip31
11/03/2023
Srbija
Odlična pegla
Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Паф2
15/03/2022
България
Чудесна
Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Marilyn19
16/08/2020
Hrvatska
Odlična!!!
Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!
Plusi
Odlična je
Mīnusi
/
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli PowerLife