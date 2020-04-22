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Izbeigta ražošana
Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
Philips gludināšanas sistēma nodrošina ātrāku un vieglāku gludināšanas pieredzi. Gludiniet savus audumus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 230 g
2 l ūdens tvertne
Kompakts dizains
Ar šo revolucionāro tehnoloģiju var gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmus burzījumus, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmiem burzījumiem.
Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.
Inovatīvā OptimalTEMP tehnoloģija nodrošina gludināšanu bez apdedzināšanas jebkuram audumam, ko drīkst gludināt. Šī tehnoloģija ne tikai garantē drošību gludināšanas laikā, bet arī ļauj atstāt karstu gludekļa gludināšanas virsmu uz kokvilnas gludināmā dēļa, to nesabojājot. Tā palīdz samazināt slodzi uz roku locītavām, jo samazina nepieciešamību bieži pacelt gludekli, lai novietotu uz pamatnes vai noceltu no tās.
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Godalgas
4.8
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Janek2k18
22/04/2020
Polska
Świetny produkt
Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
niksson123
29/01/2020
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobry produkt
funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
sirjack
11/04/2019
Polska
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli EasySpeed