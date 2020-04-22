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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Izbeigta ražošana

PerfectCare VivaGludināšanas sistēma

GC7051/30

4.8

| (34) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

Philips gludināšanas sistēma nodrošina ātrāku un vieglāku gludināšanas pieredzi. Gludiniet savus audumus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

nav jāveic temperatūras iestatīšana

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

  • Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 230 g

  • 2 l ūdens tvertne

  • Kompakts dizains

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Ar šo revolucionāro tehnoloģiju var gludināt īpaši ātri. Jaudīgs nepārtraukts tvaiks uzveic pat grūti izgludināmus burzījumus, un pat biezāki audumi tiek izgludināti viegli un ātri. Turklāt ir iespējams izmantot papildu tvaika funkciju, kas ir perfekti piemērota vertikālai tvaicēšanai vai grūti izgludināmiem burzījumiem.

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Gludini džinsu vai zīdu bez temperatūras regulēšanas

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju vairs nav jātērē laiks temperatūras regulēšanai, nogaidīšanai, līdz tā noregulējas, vai apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves kombināciju bez apdedzināšanas var gludināt gan džinsa, gan zīda audumus.

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Inovatīvā OptimalTEMP tehnoloģija nodrošina gludināšanu bez apdedzināšanas jebkuram audumam, ko drīkst gludināt. Šī tehnoloģija ne tikai garantē drošību gludināšanas laikā, bet arī ļauj atstāt karstu gludekļa gludināšanas virsmu uz kokvilnas gludināmā dēļa, to nesabojājot. Tā palīdz samazināt slodzi uz roku locītavām, jo samazina nepieciešamību bieži pacelt gludekli, lai novietotu uz pamatnes vai noceltu no tās.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

34

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

29/01/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry produkt

funkcje ktore to zelazko posiada spelniaja moje wymagania

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

11/04/2019

Polska

Polska

Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu

Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam każdemu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekli EasySpeed