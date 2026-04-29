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Izbeigta ražošana
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GC7051/30
Izbeigta ražošana
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
Philips gludināšanas sistēma nespēj likvidēt burzījumus, gludinot vertikāli
Philips gludināšanas sistēmas gludeklis vairs neuzkarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
Mans Philips tvaika gludeklis uzkarstot dūmo
Philips tvaika gludekļa gatavības indikators mirgo