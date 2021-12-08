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  • Ātra un ērta gludināšana

Izbeigta ražošana

FastCareTvaika ģeneratora gludeklis

GC7710/20

4
| (7) Atsauksmes

1 godalga

Ātra un ērta gludināšana
Liela, noņemama ūdens tvertne ērtai uzpildīšanai, jaudīga papildu tvaika padeve un SteamGlide keramiskā gludināšanas virsma palīdzēs jums ievērojami samazināt gludināšanas laiku, bet pārnēsāšanas aizslēgs un Smart CalcClean padara gludināšanu ērtāku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar noņemamu ūdens tvertni

Ātra un ērta gludināšana

  • Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens

  • 250 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • Noņemama 2,2 l ūdens tvertne

2,2 l XL noņemama ūdens tvertne, lieliski piemērota ģimenēm

2,2 l XL noņemama ūdens tvertne, lieliski piemērota ģimenēm

Liela, noņemama ūdens tvertne ērtai uzpildīšanai, jaudīga papildu tvaika padeve un SteamGlide keramiskā gludināšanas virsma palīdzēs jums ievērojami samazināt gludināšanas laiku, bet pārnēsāšanas aizslēgs un Smart CalcClean padara gludināšanu ērtāku.

Pārnēsāšanas aizslēgs vieglai un drošai pārvietošanai

Pārnēsāšanas aizslēgs vieglai un drošai pārvietošanai

Jūsu tvaika ģeneratora gludeklim ir pārnēsāšanas aizslēgs drošībai. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.

Ūdens tvertni var uzpildīt ar krāna ūdeni jebkurā brīdī

Ūdens tvertni var uzpildīt ar krāna ūdeni jebkurā brīdī

Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir izstrādāts izmantošanai ar krāna ūdeni. Kad gludināšanas laikā ūdens tvertnē beidzas ūdens, varat to viegli uzpildīt, negaidot vai neizslēdzot ierīci.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.0

no 5

7

Atsauksmes

2

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Plusi

Za svaku preporuku.

Mīnusi

/

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

12/02/2020

България

България

Verificēts pircējs

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Parní generátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Parní generátor

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.