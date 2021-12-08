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GC7710/20
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Maks. 5,5 bāru sūkņa spiediens
250 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
Noņemama 2,2 l ūdens tvertne
Liela, noņemama ūdens tvertne ērtai uzpildīšanai, jaudīga papildu tvaika padeve un SteamGlide keramiskā gludināšanas virsma palīdzēs jums ievērojami samazināt gludināšanas laiku, bet pārnēsāšanas aizslēgs un Smart CalcClean padara gludināšanu ērtāku.
Jūsu tvaika ģeneratora gludeklim ir pārnēsāšanas aizslēgs drošībai. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.
Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir izstrādāts izmantošanai ar krāna ūdeni. Kad gludināšanas laikā ūdens tvertnē beidzas ūdens, varat to viegli uzpildīt, negaidot vai neizslēdzot ierīci.
Godalgas
4.0
no 5
7
Atsauksmes
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Plusi
Za svaku preporuku.
Mīnusi
/
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vicky1234
12/02/2020
България
Verificēts pircējs
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Parní generátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FastCare GC7715/80 Parní generátor