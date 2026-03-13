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FastCare Tvaika ģeneratora gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC7710/20
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Quick start guide Philips FastCare Steam generator iron GC7710/20 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7710/20 - English (US)
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
Philips gludināšanas sistēma nespēj likvidēt burzījumus, gludinot vertikāli
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