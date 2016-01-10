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5 bāri
290 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
2,5 l fiksēta ūdens tvertne
Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.
Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir izstrādāts izmantošanai ar krāna ūdeni. Kad gludināšanas laikā ūdens tvertnē beidzas ūdens, varat to viegli uzpildīt, negaidot vai neizslēdzot ierīci.
Philips novatoriskā OptimalTEMP tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdegumiem uz visa veida gludināmajiem audumiem. Gludināšanas laikā gludeklis nav jāuzliek atpakaļ uz bāzes stacijas, vienkārši atstājiet gludināšanas virsmu tieši uz audumiem vai kokvilnas gludināmā dēļa pārsega bez papildu piederumiem. Tādējādi netiks sabojāts neviens no jūsu gludināmiem audumiem, ne arī dēlis. Gludināšana ir vieglāka, ar mazāku piepūli locītavām.
Godalgas
4.5
no 5
11
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Joanna72
10/01/2016
Polska
Verificēts pircējs
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Ag81
10/01/2016
Polska
Verificēts pircējs
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
DamianR
05/04/2015
Polska
Super generator
Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary