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Izbeigta ražošana

PerfectCare AquaTvaika ģeneratora gludeklis

GC8641/30

4.5
| (11) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

1 godalga

Īpaši ātra gludināšana
Gludiniet jebkādus gludināmus apģērbus, sākot ar zīdu līdz linam, kokvilnai un kašmiram...jebkādā secībā, nemainot iestatījumus. Philips PerfectCare gludeklis nodrošina īpaši ātrus gludināšanas rezultātus, neuztraucoties par apģērba sadegšanu vai spīdēšanu. Patiesi vienkārša gludināšana.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Īpaši ātra gludināšana

  • 5 bāri

  • 290 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • 2,5 l fiksēta ūdens tvertne

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Gatavs lietošanai 2 minūtēs, bez uzpildīšanas ierobežojumiem

Tvaiks ir gatavs lietošanai 2 minūtēs, to var uzpildīt jebkurā brīdī gludināšanas laikā.

Piemērots lietošanai ar krāna ūdeni, uzpildiet jebkurā brīdī

Piemērots lietošanai ar krāna ūdeni, uzpildiet jebkurā brīdī

Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir izstrādāts izmantošanai ar krāna ūdeni. Kad gludināšanas laikā ūdens tvertnē beidzas ūdens, varat to viegli uzpildīt, negaidot vai neizslēdzot ierīci.

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa

Philips novatoriskā OptimalTEMP tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdegumiem uz visa veida gludināmajiem audumiem. Gludināšanas laikā gludeklis nav jāuzliek atpakaļ uz bāzes stacijas, vienkārši atstājiet gludināšanas virsmu tieši uz audumiem vai kokvilnas gludināmā dēļa pārsega bez papildu piederumiem. Tādējādi netiks sabojāts neviens no jūsu gludināmiem audumiem, ne arī dēlis. Gludināšana ir vieglāka, ar mazāku piepūli locītavām.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

11

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

2
1

10/01/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

10/01/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

05/04/2015

Polska

Polska

Super generator

Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.