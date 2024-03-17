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PerfectCare Aqua Tvaika ģeneratora gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC8641/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8641/30 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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