30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Papildu tvaika padeve līdz 600 g
Noņemama 1,8 L ūdens tvertne
OptimalTEMP tehnoloģija
Automātiska un klusa tvaika padeve
Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Caurspīdīgā 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2 stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jebkurā brīdī var to ērti uzpildīt tieši no krāna, izmantojot lielo uzpildes atveri.
Gludini visu no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.
Godalgas
4.8
no 5
435
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Plusi
Зручність
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор