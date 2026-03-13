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PerfectCare Elite Plus Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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GC9682/80
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UK Declaration of Conformity
Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Philips gludināšanas sistēmas papildu tvaika padeve nedarbojas
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