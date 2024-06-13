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  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
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  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
  • Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli

Izbeigta ražošana

WardrobeCareGludināšanas dēlis

GC9940/05

4.7
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli
Philips Wardrobe Care GC9940/05 integrētā gludināšanas sistēma nodrošina gludināšanu bez piepūles, sākot ar uzstādīšanu līdz uzglabāšanai. Aktīvas gludināšanas dēlis apvienojumā ar jaudīgu gludekli, sniedz iespēju gludināt profesionāli mājas apstākļos.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Integrēta gludināšanas sistēma

Maksimāls ieguvums ar nelielu piepūli

  • Uz ratiņiem balstīta konstrukcija

  • salokāms dēlis

DualProtect pretapkaļķošanās sistēma

DualProtect pretapkaļķošanās sistēma

DualProtect pretapkaļķošanās ir izstrādāta, lai uzturētu 99% sistēmas brīvu no kaļķa. Šī vienkārši lietojamā pretapkaļķošanās sistēma pasargā ierīci no kaļķa nogulšu veidošanās un paildzina tās darbmūžu. Dubultā aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot speciālas pretapkaļķošanās kasetnes, kas kaļķa daļiņām neļauj iekļūt sistēmā, un papildu skalošanas ciklu, kad kasetnes tiek nomainītas. Dubulta aizsardzība, lai jūs varētu baudīt vienkāršu gludināšanu neuztraucoties par kaļķa nogulsnēm.

Iebūvēts gludināmais dēlis ar saspiesta tvaika ģeneratoru

Iebūvēts Philips gludināmais dēlis ar saspiesta tvaika ģeneratoru.

Aktīvs gludināšanas dēlis ar pūšanas un sūkšanas funkciju

Aktīvs gludināšanas dēlis ar pūšanas un sūkšanas funkciju

Viegli sasniedzami izcili gludināšanas rezultāti. Izmantojot aktīvās gludināšanas dēli, kas aprīkots ar ventilatoru, ir pieejama pūšanas un sūkšanas funkcija. Izmantojot pūšanas funkciju, gludināšana tiek veikta uz gaisa spilvena, kas ir lieliski piemērots viegliem un smalkiem audumiem, novēršot jaunu kroku un spīduma veidošanos uz audumiem. Sūkšanas funkcija palīdz nofiksēt apģērbu uz gludināmā dēļa un sniedz iespēju biksēm iegludināt izcilas ieloces.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.