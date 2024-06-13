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Uz ratiņiem balstīta konstrukcija
salokāms dēlis
DualProtect pretapkaļķošanās ir izstrādāta, lai uzturētu 99% sistēmas brīvu no kaļķa. Šī vienkārši lietojamā pretapkaļķošanās sistēma pasargā ierīci no kaļķa nogulšu veidošanās un paildzina tās darbmūžu. Dubultā aizsardzība tiek nodrošināta, izmantojot speciālas pretapkaļķošanās kasetnes, kas kaļķa daļiņām neļauj iekļūt sistēmā, un papildu skalošanas ciklu, kad kasetnes tiek nomainītas. Dubulta aizsardzība, lai jūs varētu baudīt vienkāršu gludināšanu neuztraucoties par kaļķa nogulsnēm.
Iebūvēts Philips gludināmais dēlis ar saspiesta tvaika ģeneratoru.
Viegli sasniedzami izcili gludināšanas rezultāti. Izmantojot aktīvās gludināšanas dēli, kas aprīkots ar ventilatoru, ir pieejama pūšanas un sūkšanas funkcija. Izmantojot pūšanas funkciju, gludināšana tiek veikta uz gaisa spilvena, kas ir lieliski piemērots viegliem un smalkiem audumiem, novēršot jaunu kroku un spīduma veidošanos uz audumiem. Sūkšanas funkcija palīdz nofiksēt apģērbu uz gludināmā dēļa un sniedz iespēju biksēm iegludināt izcilas ieloces.
Godalgas
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania