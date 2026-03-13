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WardrobeCare Gludināšanas dēlis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
GC9940/05
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Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)
EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)
500. sērijaPūku noņēmējs
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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