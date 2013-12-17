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Izbeigta ražošana
Ar stikla krūzi
Balts/oranžs
Philips Aroma krūze ir izgatavota no stikla un paredzēta optimālai kafijas garšas saglabāšanai.
Philips kafijas automāta sūknis ātri pagatavos kafiju.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7502/55 Cafetieră