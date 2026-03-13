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Viva Collection Kafijas automāts
Izbeigta ražošana
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HD7583/50
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User Manual Philips
Elegants metālisks Philips kafijas automāts cilvēkiem, kas meklē vienkārši lietojamu un uzticamu kafijas automātu. Šis kafijas automāts ir izdotās naudas vērts. Tam ir pārdomāta un kompakta konstrukcija vienkāršai uzglabāšanai.
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