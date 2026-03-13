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Viva Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Viva CollectionKafijas automāts

HD7583/50

Viva Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Elegants metālisks Philips kafijas automāts cilvēkiem, kas meklē vienkārši lietojamu un uzticamu kafijas automātu. Šis kafijas automāts ir izdotās naudas vērts. Tam ir pārdomāta un kompakta konstrukcija vienkāršai uzglabāšanai.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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