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Šis izsmalcinātais Philips HD7690/90 kafijas automāts ir ideāli piemērots cilvēkiem, kuri meklē izcilu kvalitāti gan attiecībā uz aromātu, gan dizainu. Stipruma regulēšanas funkcija un taimeris ļauj jums pagatavot kafiju pēc savas patikas un jebkurā laikā.
Ar stikla krūzi
Ražots Vācijā
Melna
Philips kafijas automāta ātrdarbīgais sūknis pagatavos kafiju ātrāk, saglabājot lielisku kafijas aromātu.
Noregulējiet kafijas intensitāti kā vāju, vidēji stipru vai stipru.
Philips kafijas automāts atgādinās, lai atkaļķojat ierīci. Regulāra atkaļķošana nodrošina vislabāko kafijas garšu un novērš krāna ūdens radīto katlakmens veidošanos.
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5.0
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
wojskowy102
02/12/2013
Polska
funkcjonalność estetyka
Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy