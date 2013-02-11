HD8423/09
Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas
Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putu kārtiņu katrā lietošanas reizē.Skatīt visas priekšrocības
Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.
Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm
Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts
Saeco manuālajam espreso kafijas aparātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.
Šis praktiskais piederums ļauj glabāt espreso tasītes un glāzes tieši espreso kafijas aparātā — vienmēr viegli aizsniedzamas un ērti uzglabātas, neaizņemot vietu.
Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai pilēšanas paplātes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.
Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
Šī funkcija uztur minimālu enerģijas patēriņu. Būtībā gaidīšanas režīmā tiek patērēts mazāk par 1 vatu stundā, kas pēc 1 stundas iestājas automātiski, attiecīgi taupot resursus un naudu
Funkcijas
Tehniskie rādītāji
Tehniskās specifikācijas
Dizains
Svars un izmēri
Philips novērtē un respektē jūsu konfidencialitāti. Lūdzu, izlasiet konfidencialitātes paziņojums, lai iegūtu papildinformācijul
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.