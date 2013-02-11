Meklējamie vārdi

    Philips Saeco Poemia Manuāls espreso kafijas aparāts

    HD8423/09

    Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

    Philips-Saeco manuālais espreso kafijas aparāts nodrošina tradicionālās pagatavošanas entuziastiem visu nepieciešamo ideālam ikdienas espreso. Patentētais zemspiediena filtrs Crema garantē ilgi paliekošu, gardu putu kārtiņu katrā lietošanas reizē.

    Philips Saeco Poemia Manuāls espreso kafijas aparāts

    Autentiska itāļu espreso kafija ik dienas

    Ar zemspiediena Crema filtru

    • Manuālais tvaika putotājs
    • Focus
    Hermetizēta Crema filtra turētājs

    Hermetizēta Crema filtra turētājs

    Speciālais Crema filtrs garantē noturīgas, izsmalcinātas kafijas putas neatkarīgi no kafijas pupiņu maisījuma, kāds izvēlēts.

    Piemērots maltai kafijai un tabletēm

    Piemērots maltai kafijai un tabletēm

    Jūsu ērtībām varat izvēlēties no maltas kafijas tabletēm

    Sūknis, 15 bāri

    Sūknis, 15 bāri

    Augsts spiediens garantē, ka viss maltās kafijas aromāts vienmēr tiek pilnībā iegūts

    Izturīgi Premium klases materiāli

    Izturīgi Premium klases materiāli

    Saeco manuālajam espreso kafijas aparātam ir augstas kvalitātes un izturīgs korpusa materiāls.

    Tasītes turētājs

    Tasītes turētājs

    Šis praktiskais piederums ļauj glabāt espreso tasītes un glāzes tieši espreso kafijas aparātā — vienmēr viegli aizsniedzamas un ērti uzglabātas, neaizņemot vietu.

    Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

    Ergonomiska lietošana ikdienas darbībām

    Kafijas pulvera vai ūdens uzpilde, filtra vai pilēšanas paplātes iztukšošana. Visi nodalījumi ir tieši pieejami maksimālai ērtībai.

    Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

    Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

    Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

    Energoefektīvs

    Šī funkcija uztur minimālu enerģijas patēriņu. Būtībā gaidīšanas režīmā tiek patērēts mazāk par 1 vatu stundā, kas pēc 1 stundas iestājas automātiski, attiecīgi taupot resursus un naudu

    Tehniskā specifikācija

    • Funkcijas

      Saderīgs ar Brita filtru
      Izvēles
      Karstā ūdens/tvaika sprausla
      Saskarne
      Pagriežams slēdzis
      Pannarello
      Plastmasa
      Tasīšu turētājs
      Filtra turētājs
      Zemspiediena "Crema"
      Vienlaicīga pagatavošana
      Piemērots kapsulām

    • Tehniskie rādītāji

      Jauda
      1050  W
      Sūkņa spiediens
      15  bar

    • Tehniskās specifikācijas

      Tvaika ģeneratora materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Jauda
      950  W
      Vada garums
      80  cm
      Izcelsmes valsts
      • Izstrādāts Itālijā
      • Ražots Ķīnā
      Ūdens boileru skaits
      1 boilers

    • Dizains

      Krāsa
      Melna
      Materiāli un apdare
      ABS

    • Svars un izmēri

      Produkta izmēri (P x Dz x A)
      200 x 265 x 297  mm
      Produkta svars
      4  kg
      Svars
      4  kg
      Maksimālais krūzītes augstums
      75  mm
      Ūdens tvertnes ietilpība
      1,25  l

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
