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Izbeigta ražošana
Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu
Neatkarīgi no tā, kādu kafijas maisījumu vēlaties izmēģināt nākamo, Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. Tajā ir iebūvēts arī manuālais putotājs, lai piešķirtu samtainu garšu visiem jūsu svaigajiem kafijas dzērieniem.
Pagatavo 2 kafijas dzērienus
Classic piena putotājs
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.
Iegūsti perfektu espreso atbilstoši savai gaumei, pateicoties atmiņas funkcijai, kas sniedz iespēju noregulēt kafijas daudzumu. Baudi lielisku kafijas dzērienu savā iecienītajā tasē, tikai vienreiz nospiežot pogu.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
apple
02/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze
Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
juil
26/09/2019
Magyarország
minden igényt kielégitő termék
évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Tommaso
24/01/2019
Magyarország
Megbízható igásló
6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző