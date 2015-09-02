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  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
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  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Standard Product Photo Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Main in-use photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Product Detail Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09
  • Alternative Product Photograph Philips Xsmall Super-automatic espresso machine HD8645/09

Izbeigta ražošana

Saeco Xsmall"Super-automatic" espresso automāts

HD8645/09

4.8

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

Neatkarīgi no tā, kādu kafijas maisījumu vēlaties izmēģināt nākamo, Xsmall samals svaigas pupiņas, tikai pieskaroties pogai. Tajā ir iebūvēts arī manuālais putotājs, lai piešķirtu samtainu garšu visiem jūsu svaigajiem kafijas dzērieniem.

Skatīt visas priekšrocības

"Super-automatic" viena pieskāriena espresso kafijas aparāts

Sajūtiet iecienīto kafijas pupiņu aromātu

  • Pagatavo 2 kafijas dzērienus

  • Classic piena putotājs

  • Melna

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espresso kafijas automātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par "Pannarello". Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.

Saglabā iecienītās kafijas daudzumu

Saglabā iecienītās kafijas daudzumu

Iegūsti perfektu espreso atbilstoši savai gaumei, pateicoties atmiņas funkcijai, kas sniedz iespēju noregulēt kafijas daudzumu. Baudi lielisku kafijas dzērienu savā iecienītajā tasē, tikai vienreiz nospiežot pogu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

b. dobrą kawę parzy, łatwy w obsłudze

Bardzo dobrą kawę można przygotowć. Łatwy w obsłudze.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

minden igényt kielégitő termék

évek óta használom ezt a terméket, sok örömet okozott, nagyon szuper finom kávét főz, a kezelése egyszerü, jol mutat a konyhapulton, és még sosem volt vele gond.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható igásló

6 tagú családunk minden tagja -beleértve az egyetemista/gimnazista gyermekeinket is-állandó használója a kávéfőzőnek. Vendégeinket is szívesen kínáljuk az Xsmall eszpresszójával, vagy cappucino-jával. Teszi a dolgát. Kávét, vizet mindenki tud bele tölteni, a karbantartás az Apa dolga :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xsmall HD8645/09 Automata eszpresszó kávéfőző

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā