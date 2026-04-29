30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD8645/09
Izbeigta ražošana
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Nevaru noregulēt Philips espresso automāta dzirnaviņu iestatījumu
Zem Philips espresso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
Manā Philips espresso automātā nav ūdens padeves no tvertnes
Uzliešanas mezglu nevar ievietot Philips espresso automātā
Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju
Philips espresso kafijas automātā rodas troksnis
Manam Philips espresso automātam radusies noplūde
Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Philips espresso kafijas automāta
Mana Philips espresso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina
Manā Philips espresso automātā ir redzams kļūdas kods.
No mana Philips espresso automāta neplūst kafija