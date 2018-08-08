ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Izbeigta ražošana

Saeco Minuto"Super-automatic" espresso automāts

HD8761/09

4.2

| (41) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē

Skatīt visas priekšrocības

Ar viegli noņemamu gatavošanas bloku

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Classic piena putotājs

  • Melns

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Šajā Saeco espreso aparātā iekļauts Classic piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē par “Pannarello”. Tas izdala tvaiku un jāiegremdē pienā, lai pagatavotu gardas piena putas. Izpaudieties kā kafijas meistars, pagatavojot gardas piena piedevas tradicionālajā veidā!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.2

no 5

41

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

08/08/2018

Polska

Polska

Polecam

Z ekspresu korzytam od 4 lat. Jestz niego bardzo zadwolona. Jest orosty w użyciu i orzy prawidłowej eksploatacji bardzo trwaly do tej pory wszystko dziala bez zarzutu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

16/11/2016

Polska

Polska

Super ekspres w dobrej cenie

Od przeszło 2 lat używam tego ekspresu i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Robi bardzo dobrą kawę. Jedyne co mogę mu zarzucić to dosyć głośny młynek do kawy. Za tą cenę nie uważam tego jednak za dużą wadę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

15/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Ekspres świetny, szybki, kawa wyśmienita, piana zawsze pyszma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Moltio HD8761/09

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.