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Saeco Minuto "Super-automatic" espresso automāts
Izbeigta ražošana
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HD8761/09
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Eco passport Philips 3100 series Fully automatic espresso machines - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8761/09 - English (US)
Espreso automātsPhilips gatavošanas bloka smērviela
Piena sistēmas tīrīšanas paciņas
Ūdens cietības pārbaudes loksne
Philips espresso kafijas automāta pilienu paplāte ātri piepildās
Philips espreso kafijas aparāta pagatavotā kafija nav pietiekami silta
Mans Philips espresso kafijas aparāts neieslēdzas
Mans Philips espresso kafijas automāts slikti puto pienu
Manam Philips espresso automātam radusies noplūde
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