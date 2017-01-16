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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Super-automatic espresso machine HD8859/01

Izbeigta ražošana

Saeco Exprelia"Super-automatic" espresso automāts

HD8859/01

4.6

| (9) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei

Izmantojot Exprelia, jaunie kafijas meistari var pagatavot tasi kafijas gluži kā profesionāļi, iestatot līdz 7 iestatījumiem katram dzērienam, ar perfektu higiēnu, ko apliecina VDE sertifikāts

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Higiēniska lietošana ar tvaika tīrīšanu

Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Balta

  • 15 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.

Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties

Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties

Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas apmeklējuma.

Apstiprināts higiēnas efekts ar patentētu tvaika tīrīšanas karafi

Apstiprināts higiēnas efekts ar patentētu tvaika tīrīšanas karafi

Higiēnas līmeņa uzturēšana nekad nav bijusi tik vienkārša. Pateicoties tvaika tīrīšanas ciklam, putošanas mehānisms tiks automātiski iztīrīta, likvidējot piena nosēdumus bez nepieciešamības iztukšot karafi. Higiēnisko sniegumu ir sertificējis neatkarīgs Vācijas pārbaudes institūts, VDE.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

9

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

4
3
2

16/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

16/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt jest rewelacyjny

Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.

Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.