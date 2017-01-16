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Izbeigta ražošana
Izsmalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
Izmantojot Exprelia, jaunie kafijas meistari var pagatavot tasi kafijas gluži kā profesionāļi, iestatot līdz 7 iestatījumiem katram dzērienam, ar perfektu higiēnu, ko apliecina VDE sertifikāts
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Balta
15 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.
Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas apmeklējuma.
Higiēnas līmeņa uzturēšana nekad nav bijusi tik vienkārša. Pateicoties tvaika tīrīšanas ciklam, putošanas mehānisms tiks automātiski iztīrīta, likvidējot piena nosēdumus bez nepieciešamības iztukšot karafi. Higiēnisko sniegumu ir sertificējis neatkarīgs Vācijas pārbaudes institūts, VDE.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
kajjaa
16/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Zywy111
16/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt jest rewelacyjny
Użytkowałem wiele ekspresów ale ten jest po prostu rewelacyjny. Intuicyjna obsługa a najważniejsze ze kawa jest po prostu SUPER. Malutki minusik za mały pojemnik na zużytą kawę i zbyt nisko umieszczona wylewka kawy -problem ze szklankami do LATE.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Dax27
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia,bardzo ładnie wygląda w nowoczesnej kuchni.
Ekspres polecam z czystym sumieniem bardzo ładny,funkcjonalny,kawy mleczne za jednym dotknieciem palca,karafka na mleko samoczyszcząca . Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Exprelia HD8859/01 Automatyczny ekspres do kawy
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.