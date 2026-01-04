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HD9100/50
Garšīga, veselīga, kompakta un ātra ēdienu gatavošana
Krāsains un iedvesmojošs dizains. Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai, patērētājs var vienmēr baudīt veselīgu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un sulīgs iekšpusē.
Rapid Air tehnoloģija
3,7 L
Zaļa
Ar Philips inovatīvo jūras zvaigznes dizaina apakšu tiek panākts spēcīgs 360 grādu gaisa virpulis un 4 reizes ātrāka gaisa cirkulācija, lai nodrošinātu ātru gatavošanas ātrumu un ēdienu ar zemu tauku saturu un labāku garšu.
Philips Essential Airfryer izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu iecienītākos pārtikas produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus, ar līdz 90 % mazāk tauku*.
Pateicoties straujai un vienmērīgi karstā gaisa cirkulācijai, ko nodrošina jūras zvaigznes dizaina apakša, ēdienu var ideāli pagatavot no ārpuses līdz iekšpusei. Gatavošanas laiks saīsināsies, jo nav nepieciešama iepriekšējā uzkarsēšana.
Atsauksmes
Salīdzinot ar fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti mājas apstākļos parastā taukvāres katlā, FuMo tauku satura salīdzinājums ar taukvāres katla tauku saturu