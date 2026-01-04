ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Garšīga, veselīga, kompakta un ātra ēdienu gatavošana
  • Garšīga, veselīga, kompakta un ātra ēdienu gatavošana

Izbeigta ražošana

Essential sērija3,7 L, Gaisa cepamkatls, zaļš

HD9100/50

Garšīga, veselīga, kompakta un ātra ēdienu gatavošana

Krāsains un iedvesmojošs dizains. Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai, patērētājs var vienmēr baudīt veselīgu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un sulīgs iekšpusē.

Skatīt visas priekšrocības

Ar Rapid Air tehnoloģiju

Garšīga, veselīga, kompakta un ātra ēdienu gatavošana

  • Rapid Air tehnoloģija

  • 3,7 L

  • Zaļa

Veselīga cepšana ar Rapid Air tehnoloģiju

Ar Philips inovatīvo jūras zvaigznes dizaina apakšu tiek panākts spēcīgs 360 grādu gaisa virpulis un 4 reizes ātrāka gaisa cirkulācija, lai nodrošinātu ātru gatavošanas ātrumu un ēdienu ar zemu tauku saturu un labāku garšu.

Cep ar līdz pat 90 % mazāk tauku*

Philips Essential Airfryer izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu iecienītākos pārtikas produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus, ar līdz 90 % mazāk tauku*.

Ātra ēdiena pagatavošana bez iepriekšējas uzkarsēšanas

Pateicoties straujai un vienmērīgi karstā gaisa cirkulācijai, ko nodrošina jūras zvaigznes dizaina apakša, ēdienu var ideāli pagatavot no ārpuses līdz iekšpusei. Gatavošanas laiks saīsināsies, jo nav nepieciešama iepriekšējā uzkarsēšana.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti mājas apstākļos parastā taukvāres katlā, FuMo tauku satura salīdzinājums ar taukvāres katla tauku saturu