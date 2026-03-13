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Essential sērija 3,7 L, Gaisa cepamkatls, zaļš

Izbeigta ražošana

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Essential sērija3,7 L, Gaisa cepamkatls, zaļš

HD9100/50

Essential sērija 3,7 L, Gaisa cepamkatls, zaļš

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF fails, 40.2 MB
  • 13 March 2026

Krāsains un iedvesmojošs dizains. Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai, patērētājs var vienmēr baudīt veselīgu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un sulīgs iekšpusē.

  • PDF fails
  • 14 June 2026

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