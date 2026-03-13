ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Viva Collection Airfryer

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

Viva Collection Airfryer

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9220/20 - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer

  • PDF fails, 298.9 kB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana