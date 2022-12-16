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  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
  • Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

3000. sērijaAirfryer XL

HD9270/90

4.9
| (34) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*
Philips piedāvā pasaulē labāko Airfryer ierīci Tavās mājās. Izbaudi veselīgus ēdienus, kas ir kraukšķīgi no ārpuses un mīksti iekšpusē, pateicoties Rapid Air tehnoloģijai.
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Pateicoties Rapid Air tehnoloģijai

Ēdiens ar lielisku garšu un par līdz pat 90% mazāk tauku!*

  • Rapid Air tehnoloģija

  • 1,2 kg, 6,2 L

  • Melna

Veselīga cepšana ar Rapid Air tehnoloģiju

Veselīga cepšana ar Rapid Air tehnoloģiju

Rapid Air tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.

Cep ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Cep ar līdz pat 90% mazāk tauku*

Philips Airfryer izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*

XL izmērs visai ģimenei

XL izmērs visai ģimenei

Philips Airfryer XL ir izstrādāts ģimenes vajadzībām. 1,2 kg jaudas grozs kopā ar 6,2 l pannu palīdz pagatavot dažādas maltītes. Gatavo līdz 5 porcijām vienā reizē savai ģimenei un draugiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

34

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/12/2022

Україна

Україна

Зручна, компактна та функціональна

Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

15/12/2022

Україна

Україна

Чудова мультипіч

Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!

Plusi

Швидко готує, не потребує попереднього розігріву

Mīnusi

Не виявила

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

12/12/2022

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.

Plusi

Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

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Atrunas

  1. .

  2. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.

  3. Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu

  4. Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (AF iestatījums, 160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra izstrādājuma rezultāti var atšķirties.