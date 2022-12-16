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Rapid Air tehnoloģija
1,2 kg, 6,2 L
Melna
Rapid Air tehnoloģija ar unikālo jūraszvaigznes dizainu izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu gardu ēdienu, kas ir kraukšķīgs no ārpuses un mīksts iekšpusē, ar nelielu daudzumu eļļas vai bez tās.
Philips Airfryer izmanto karstu gaisu, lai pagatavotu produktus, padarot tos ideāli kraukšķīgus un ar līdz pat 90% mazāk tauku.*
Philips Airfryer XL ir izstrādāts ģimenes vajadzībām. 1,2 kg jaudas grozs kopā ar 6,2 l pannu palīdz pagatavot dažādas maltītes. Gatavo līdz 5 porcijām vienā reizē savai ģimenei un draugiem.
4.9
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Жінка з Донбасу
16/12/2022
Україна
Зручна, компактна та функціональна
Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.
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Sofiy98s
15/12/2022
Україна
Akcijas daļa
Чудова мультипіч
Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!
Plusi
Швидко готує, не потребує попереднього розігріву
Mīnusi
Не виявила
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Emma17
12/12/2022
Україна
Akcijas daļa
Чудовий помічник на кухні
Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.
Plusi
Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.
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Salīdzinājumā ar tauku saturu vistā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un cepot vokpannā.
Pieejams tikai valstīs ar HomeID kopienu
Elektroenerģijas izmaksas, gatavojot vienu vistas krūtiņu (AF iestatījums, 160 °C, bez priekšsildīšanas) vai laša fileju (200 °C, bez priekšsildīšanas), salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējā procentuālā vērtība aprēķināta pēc laboratorijas mērījumiem ar produktiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra izstrādājuma rezultāti var atšķirties.