10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Multicooker, grili un tvaicētāji
Visas sērijas
3000. sērija Airfryer XL
Atbalsts
HD9270/90
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Quick start guide Philips Essential Airfryer XL
UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Visi (5)
Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
6,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer piederums
Airfryer piederumsKonditorejas komplekts XL
Philips Airfryer rāda svītras vai kļūdas kodu
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim