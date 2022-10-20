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  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
  • Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

4.7
| (34) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!
Viedāk, vieglāk un garšīgāk! Tehnoloģija Smart Sensing domā un gatavo tavā vietā. Airfryer ēdiena gatavošanas laikā automātiski pielāgo laiku un temperatūru, lai pagatavotu lielisku ēdienu. Izvēlies un izbaudi ik kumosu!
Skatīt visas priekšrocības

Vislabākais rezultāts ar vienu pieskārienu pogai

Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums – bez piepūles!

  • Viedo sensoru tehnoloģija

  • Tauku likvidēšanas tehnoloģija

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Baltā šampanieša krāsā, 1,4 kg

  • Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu

Smart Chef programmas populāriem ēdieniem

Smart Chef programmas populāriem ēdieniem

Smart Chef programmas ir izstrādājuši profesionāli šefpavāri, lai parūpētos par domāšanu un ēdiena gatavošanu tavā vietā. Ar tikai vienu pieskārienu ar Airfryer XXL pagatavo svaigus vai saldētus frī kartupeļus, vistas stilbiņus vai veselu vistu un pat veselas zivis.

Tauku likvidēšanas tehnoloģija atdala un uztver liekos taukus

Tauku likvidēšanas tehnoloģija atdala un uztver liekos taukus

Tagad var gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Ierīce Philips XXL Airfryer ir integrēta tauku likvidēšanas tehnoloģija, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudi veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50 % mazāk piesātināto tauku*.

Oriģinālais Airfryer ar 7 x ātrāku gaisa plūsmu***

Oriģinālais Airfryer ar 7 x ātrāku gaisa plūsmu***

Veselīgāks cepts ēdiens, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90 % mazāku tauku daudzumu**. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (nevis eļļu), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgāku rezultātu*** un izcilu garšu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

34

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Plusi

Функціонал

Mīnusi

Займає місце

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Багатофункціональна

Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні

Mīnusi

Недоліків невиявила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає

Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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Atrunas

  1. Tauku noņemšana no 3 neapstrādātiem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes

  2. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā

  3. Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu

  4. Ietilpība litros ir ēdiena gatavošanas groza kopējais tilpums

  5. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties

  6. Enerģijas izmaksas, gatavojot vistas krūtiņu (gaisa cepamkatlā 160 °C) vai laša fileju (200 °C) bez iepriekšējas uzsildīšanas, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējais % balstīts uz laboratorijas mērījumiem ar modeļiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.