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Viedo sensoru tehnoloģija
Tauku likvidēšanas tehnoloģija
Rapid Air tehnoloģija
Baltā šampanieša krāsā, 1,4 kg
Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu
Smart Chef programmas ir izstrādājuši profesionāli šefpavāri, lai parūpētos par domāšanu un ēdiena gatavošanu tavā vietā. Ar tikai vienu pieskārienu ar Airfryer XXL pagatavo svaigus vai saldētus frī kartupeļus, vistas stilbiņus vai veselu vistu un pat veselas zivis.
Tagad var gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Ierīce Philips XXL Airfryer ir integrēta tauku likvidēšanas tehnoloģija, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudi veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50 % mazāk piesātināto tauku*.
Veselīgāks cepts ēdiens, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90 % mazāku tauku daudzumu**. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (nevis eļļu), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgāku rezultātu*** un izcilu garšu.
4.7
no 5
34
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Помадка
20/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Plusi
Функціонал
Mīnusi
Займає місце
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Тіна₴@.
20/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Багатофункціональна
Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні
Mīnusi
Недоліків невиявила
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Akcijas daļa
Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає
Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Tauku noņemšana no 3 neapstrādātiem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā
Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu
Ietilpība litros ir ēdiena gatavošanas groza kopējais tilpums
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties
Enerģijas izmaksas, gatavojot vistas krūtiņu (gaisa cepamkatlā 160 °C) vai laša fileju (200 °C) bez iepriekšējas uzsildīšanas, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējais % balstīts uz laboratorijas mērījumiem ar modeļiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.