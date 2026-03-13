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Premium Airfryer XXL
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Visi (4)
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
8,3 L Airfryer piederums“Trīs vienā” produktu atdalītājs
8,3 l Airfryer XXL piederums“2 vienā” tvaicēšanai / cepšanai maisot
8,3 L Airfryer piederumsPicas un grila plātne
Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL
Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts
Philips Airfryer taimeris ir apstājies vai neveic laika atskaiti.
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