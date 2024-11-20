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HD9875/90
Veselīga gatavošana
Automātiskās gatavošanas programmas
Gatavošanas funkcijas “22 vienā”
Savienots ar HomeID
Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu
Izbaudiet gardas maltītes ar līdz pat 99% mazāk pievienoto tauku.* Ierīcē izmantota patentētā Rapid CombiAir tehnoloģija, unikālais zvaigznes formas dizains un mūsu līdz šim ātrākā dinamiskā divkāršā gaisa plūsma, kas virzās ap un cauri produktiem, nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti ar brīnišķīgu tekstūru gan produktu ārpusē, gan iekšpusē. Pagatavojiet dažādus ēdienus un ietaupiet līdz 40% laika.**
Padomi ir pieejami visā gatavošanas procesa laikā. Mūsu jaunās automātiskās gatavošanas programmas nepieļaus stresu, kas rodas, kad steigšus jāpagatavo maltīte. Jums tikai jāatlasa produkts un Airfryer Combi paveiks pārējo.
Izvēlieties, iestatiet un atpūtieties. Izvēlieties recepti lietotnē HomeID un nosūtiet to uz Airfryer ierīci. Uzraugiet maltītes gatavošanas procesu, nepametot dīvānu. Vairāk nekā 10 000 gardu un īpaši Airfryer ierīcei pielāgotu recepšu ar detalizētām norādēm.***
3.8
no 5
4
Atsauksmes
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Plusi
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Plusi
Удобен и практичен.
Mīnusi
Няма.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Plusi
Velikost
Mīnusi
Teploměr není součástí balení :-(
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
1 kg svaigu fritētu kartupeļu gatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 L eļļas.
Salīdzinājumā ar karstā gaisa krāsnīm ar RapidAir tehnoloģiju
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
2 kg ietilpība attiecas uz saldētiem fritētiem kartupeļiem, vistu, dārzeņiem, cepeti utt., savukārt 8,3 L ietilpība attiecas uz visu pannas tilpumu
Balstīts uz mūsu laboratorijā veiktiem mērījumiem, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinot ar A kategorijas cepeškrāsni.