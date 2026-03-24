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7000. sērija Airfryer Combi 8,3 L Connected

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7000. sērijaAirfryer Combi 8,3 L Connected

HD9875/90

7000. sērija Airfryer Combi 8,3 L Connected

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 206 kB
  • 24 March 2026

User Manual Airfryer HD9875

  • PDF fails, 16 MB
  • 13 March 2026

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