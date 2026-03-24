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7000. sērija Airfryer Combi 8,3 L Connected
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HD9875/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Airfryer HD9875
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Vai vairākas personas var izveidot savienojumu ar Philips virtuves ierīci?
Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
8,3 L Airfryer piederums“Trīs vienā” produktu atdalītājs
8,3 l Airfryer XXL piederums“2 vienā” tvaicēšanai / cepšanai maisot
8,3 L Airfryer piederumsPicas un grila plātne
Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts
Es nevaru vadīt savu Philips virtuves ierīci ar lietotni HomeID
Kā atiestatīt Philips virtuves ierīci un dzēst visu informāciju
Es nevaru savienot savu Philips virtuves ierīci ar NutriU lietotni
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