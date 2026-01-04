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  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
  • Brīnišķīgas maltītes katru reizi.

7000. sērijaAirfryer Combi 8,3 L Connected

HD9876/20

Brīnišķīgas maltītes katru reizi.
Gatavojiet ātrāk un gudrāk ar mūsu Rapid CombiAir tehnoloģiju. Pateicoties lietotnē HomeID saglabātajām receptēm un automātiskās gatavošanas programmām, tagad varat pagatavot maltīti ar vienu pieskārienu pogai.
Skatīt visas priekšrocības

Neticami vienkāršs process, perfekti rezultāti.

Brīnišķīgas maltītes katru reizi.

  • Rapid CombiAir tehnoloģija

  • Automātiskās gatavošanas programmas

  • Gatavošanas funkcijas “22 vienā”

  • Savienots ar HomeID

  • Grozs ir izbīdāms pa sliedēm, padarot lietošanu drošu un ērtu

Rapid CombiAir tehnoloģija bagātīgai garšu daudzveidībai

Rapid CombiAir tehnoloģija bagātīgai garšu daudzveidībai

Izbaudiet gardas maltītes ar līdz pat 99% mazāk pievienoto tauku.* Ierīcē izmantota patentētā Rapid CombiAir tehnoloģija, unikālais zvaigznes formas dizains un mūsu līdz šim ātrākā dinamiskā divkāršā gaisa plūsma, kas virzās ap un cauri produktiem, nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti ar brīnišķīgu tekstūru gan produktu ārpusē, gan iekšpusē. Pagatavojiet dažādus ēdienus un ietaupiet līdz 40% laika.**

Automātiskās gatavošanas programmas sniedz norādījumus vislabākajam rezultātam

Automātiskās gatavošanas programmas sniedz norādījumus vislabākajam rezultātam

Padomi ir pieejami visā gatavošanas procesa laikā. Mūsu jaunās automātiskās gatavošanas programmas nepieļaus stresu, kas rodas, kad steigšus jāpagatavo maltīte. Jums tikai jāatlasa produkts un Airfryer Combi paveiks pārējo.

HomeID iegaumē jūsu vēlmes un sniedz iedvesmu veselīgām maltītēm

HomeID iegaumē jūsu vēlmes un sniedz iedvesmu veselīgām maltītēm

Izvēlieties, iestatiet un atpūtieties. Izvēlieties recepti lietotnē HomeID un nosūtiet to uz Airfryer ierīci. Uzraugiet maltītes gatavošanas procesu, nepametot dīvānu. Vairāk nekā 10 000 gardu un īpaši Airfryer ierīcei pielāgotu recepšu ar detalizētām norādēm.***

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1 kg svaigu fritētu kartupeļu gatavošana ar 1 ēdamkaroti eļļas salīdzinājumā ar ierasto fritēšanu ar 2 L eļļas.

  2. Salīdzinājumā ar karstā gaisa krāsnīm ar RapidAir tehnoloģiju

  3. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  4. 2 kg ietilpība attiecas uz saldētiem fritētiem kartupeļiem, vistu, dārzeņiem, cepeti utt., savukārt 8,3 L ietilpība attiecas uz visu pannas tilpumu

  5. Balstīts uz mūsu laboratorijā veiktiem mērījumiem, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160  C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200  C bez uzkarsēšanas) un salīdzinot ar A kategorijas cepeškrāsni.