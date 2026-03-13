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7000. sērija Airfryer Combi 8,3 L Connected
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HD9876/20
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
8,3 L Airfryer piederums“Trīs vienā” produktu atdalītājs
8,3 l Airfryer XXL piederums“2 vienā” tvaicēšanai / cepšanai maisot
8,3 L Airfryer piederumsPicas un grila plātne
Philips Airfryer piederumsĢimenes izmēra konditorejas komplekts
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