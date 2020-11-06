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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1366/00

3.8

| (6) Atsauksmes

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Philips rokas blenderim HR1366/00 ir 600 vatu jauda ar divējādas darbības asmeni, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs 600 vatu motors un divējādas darbības asmens

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

  • 600 W

  • metāla rokturis

  • Īpaši liels smalcinātājs un piederumi

Jaudīgs 600 vatu motors

Jaudīgs 600 vatu motors

Ēdiena ātrai sasmalcināšanai.

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Cietākajām sastāvdaļām

Cietākajām sastāvdaļām

Philips rokas blenderim ir īpaši jaudīgas turbo funkcijas poga viscietāko sastāvdaļu apstrādei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.8

no 5

6

Atsauksmes

4
3

06/11/2020

Polska

Polska

Służył 12 lat

Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

21/08/2020

Україна

Україна

Красивый и многофункциональный!

Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!

Plusi

Рекомендую всем!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

21/06/2019

Україна

Україна

Супер

[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.