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Izbeigta ražošana
HR1366/00
Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Philips rokas blenderim HR1366/00 ir 600 vatu jauda ar divējādas darbības asmeni, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
600 W
metāla rokturis
Īpaši liels smalcinātājs un piederumi
Ēdiena ātrai sasmalcināšanai.
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
Philips rokas blenderim ir īpaši jaudīgas turbo funkcijas poga viscietāko sastāvdaļu apstrādei.
3.8
no 5
6
Atsauksmes
sadogado
06/11/2020
Polska
Służył 12 lat
Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Элла 27
21/08/2020
Україна
Красивый и многофункциональный!
Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!
Plusi
Рекомендую всем!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
tatka85
21/06/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер