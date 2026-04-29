10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Interneta veikals
HR1675/90
Izbeigta ražošana
Atbalsts
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90 - English (US)
Visi (5)
Vai cietas sastāvdaļas var radīt bojājumus Philips rokas blenderim?
Vai ar Philips rokas blenderi var smalcināt ledus gabaliņus?
Vai Philips smalcinātājā drīkst ielikt cietus pārtikas produktus?
Vai ar Philips smalcinātāju var smalcināt ledus gabaliņus?
Kā tīrīt Philips rokas blendera kātu?
Mans Philips rokas blenderis neblenderē, kā paredzēts