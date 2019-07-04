30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Daudzpusība bez pūlēm
Šis virtuves kombains tiek piegādāts komplektācijā ar daudzveidīgu piederumu komplektu, kas ļauj veikt plaša spektra ēdiena pagatavošanas funkcijas no jaukšanas līdz smalcināšanai. Unikālo (izjaukšanas) salikšanas sistēmu, bļodu un vāku ir iespējams uzstādīt bez pūlēm.
Ar šo virtuves kombainu Jūs varat pagatavot visdažādākos ēdienus, izmantojot 29-33 dažādās ēdiena pagatavošanas tehnikas (sauktas par "funkcijām"), sākot ar drupināšanu un kulšanu, līdz mīcīšanai. Konkrētais ēdiena pagatavošanas funkciju skaits atšķiras atkarībā no modeļa: HR7735 un HR7739 tiek piedāvāti ar 29 ēdiena pagatavošanas funkcijām, HR7740 piedāvā 31 funkciju, HR7744 piedāvā 32 funkcijas un HR7745 sniedz lielāko daudzveidību ar 33 ēdiena pagatavošanas funkcijām.
Virtuves kombaina salikšana un izjaukšana nekad nav bijusi tik vienkārša: vairs nekādu kavēkļu ar bļodu un vāku, lai atrastu to īsto uzstādīšanas vienu: vienkārši uzklikšķiniet tos uz un no ierīces no jebkura leņķa, nospiežot Click&Go pogu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/55 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/55 Кухонний комбайн