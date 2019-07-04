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  • Daudzpusība bez pūlēm
  • Daudzpusība bez pūlēm

Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7740

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Daudzpusība bez pūlēm

Šis virtuves kombains tiek piegādāts komplektācijā ar daudzveidīgu piederumu komplektu, kas ļauj veikt plaša spektra ēdiena pagatavošanas funkcijas no jaukšanas līdz smalcināšanai. Unikālo (izjaukšanas) salikšanas sistēmu, bļodu un vāku ir iespējams uzstādīt bez pūlēm.

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Vienkārša visu daļu (izjaukšanas) salikšanas sistēma Click&Go

Daudzpusība bez pūlēm

29-33 funkcijas

29-33 funkcijas

Ar šo virtuves kombainu Jūs varat pagatavot visdažādākos ēdienus, izmantojot 29-33 dažādās ēdiena pagatavošanas tehnikas (sauktas par "funkcijām"), sākot ar drupināšanu un kulšanu, līdz mīcīšanai. Konkrētais ēdiena pagatavošanas funkciju skaits atšķiras atkarībā no modeļa: HR7735 un HR7739 tiek piedāvāti ar 29 ēdiena pagatavošanas funkcijām, HR7740 piedāvā 31 funkciju, HR7744 piedāvā 32 funkcijas un HR7745 sniedz lielāko daudzveidību ar 33 ēdiena pagatavošanas funkcijām.

Jaudīgais 800 W motors tiks galā ar viscietākajām sastāvdaļām

Viena pieskāriena (izjaukšanas) salikšanas sistēma ar Click&Go pogu

Viena pieskāriena (izjaukšanas) salikšanas sistēma ar Click&Go pogu

Virtuves kombaina salikšana un izjaukšana nekad nav bijusi tik vienkārša: vairs nekādu kavēkļu ar bļodu un vāku, lai atrastu to īsto uzstādīšanas vienu: vienkārši uzklikšķiniet tos uz un no ierīces no jebkura leņķa, nospiežot Click&Go pogu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/55 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/55 Кухонний комбайн

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