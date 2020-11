Viena pieskāriena (izjaukšanas) salikšanas sistēma ar Click&Go pogu

Virtuves kombaina salikšana un izjaukšana nekad nav bijusi tik vienkārša: vairs nekādu kavēkļu ar bļodu un vāku, lai atrastu to īsto uzstādīšanas vienu: vienkārši uzklikšķiniet tos uz un no ierīces no jebkura leņķa, nospiežot Click&Go pogu.