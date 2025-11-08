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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3538/12

3

| (2) Atsauksmes

Spēcīga telpiska skaņa

Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar Philips mājas kinozāli HTS3538. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 600 W telpisku skaņu, un DVD video mērogošana līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.

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Mājas kinozāles skaņa

Spēcīga telpiska skaņa

  • DVD disks

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

600 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Domácí kino 5.1

Izmantošanas datums 2023-11-08

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Domácí kino 5.1

Izmantošanas datums 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā