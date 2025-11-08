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Izbeigta ražošana
HTS3538/12
Spēcīga telpiska skaņa
Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar Philips mājas kinozāli HTS3538. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 600 W telpisku skaņu, un DVD video mērogošana līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.
DVD disks
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
3.0
no 5
2
Atsauksmes
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Domácí kino 5.1
Izmantošanas datums 2023-11-08
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Domácí kino 5.1
Izmantošanas datums 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1