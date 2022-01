Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.