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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS5590/12

Pārņemti ar skaņu

Uzlabojiet sava mājas kinoteātra skaņas pieredzi ar dinamiskajiem 3D virziena ieslīpiem skaļruņiem! Atskaņojiet visu savu iecienīto izklaides saturu, tostarp Blu-ray diskus šajā novatoriskajā Philips 5000. sērijas mājas kinoteātra sistēmā.

Skatīt visas priekšrocības

Patiesa kinematogrāfiska pieredze ar vienmērīgi izplatītu skaņu

Pārņemti ar skaņu

  • 3D ieslīpi skaļruņi

  • Blu-ray 3D atskaņošana

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam

Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkliedē skaņu visā telpā

3D savērstie skaļruņi vienmērīgi izkliedē skaņu visā telpā

3D savērstajiem skaļruņiem ir leņķī izvietoti skaļruņi, kas raida skaņu ne tikai uz priekšu, bet arī uz sāniem, radot plašāku harmonisko punktu, lai būtu iespējams baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku telpisko skanējumu.

1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

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Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā