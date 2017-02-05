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  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01

Izbeigta ražošana

Mitrināšanas filtrs

HU4102/01

2

| (4) Atsauksmes

Ieelpo atšķirību

Philips mitrināšanas filtrs nodrošina pietiekamu ūdens absorbcijas un iztvaikošanas efektivitāti

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2000. sērija

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NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Ieelpo atšķirību

Pietiekama ūdens absorbcijas un iztvaikošanas efektivitāte

Šis 30 mm biezais filtrs ir veidots no dabīgas šķiedras materiāla, ar 12 slāņu porainu struktūru un 68 200 kvadrātcentimetru virsmas laukumu nesalocītā veidā, nodrošinot pietiekamu ūdens absorbcijas un iztvaikošanas efektivitāti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

4

Atsauksmes

5
3

05/02/2017

România

România

OK

Foarte simplu de utilisat, poate fi spalat si reutilizat sub jet de apa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01

30/04/2019

Polska

Polska

Słaby filtr

- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr nawilżacza HU4102/01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr nawilżacza HU4102/01

19/12/2020

România

România

Lipsa filtru in vanzare

Am cumparat umidificator dar nu gasesc filtru in vanzare. Ma puteti ajuta cu o solutie??? Sau in fiecare an ar trebui sa-mi cumpar alt umidificator. Sunt f dezamagita.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā