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HU4102/01
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Philips mitrināšanas filtrs nodrošina pietiekamu ūdens absorbcijas un iztvaikošanas efektivitāti
Šis 30 mm biezais filtrs ir veidots no dabīgas šķiedras materiāla, ar 12 slāņu porainu struktūru un 68 200 kvadrātcentimetru virsmas laukumu nesalocītā veidā, nodrošinot pietiekamu ūdens absorbcijas un iztvaikošanas efektivitāti.
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2.0
no 5
4
Atsauksmes
Geo37
05/02/2017
România
OK
Foarte simplu de utilisat, poate fi spalat si reutilizat sub jet de apa.
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Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01
Marlock
30/04/2019
Polska
Słaby filtr
- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr nawilżacza HU4102/01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtr nawilżacza HU4102/01
NeamtuDg
19/12/2020
România
Lipsa filtru in vanzare
Am cumparat umidificator dar nu gasesc filtru in vanzare. Ma puteti ajuta cu o solutie??? Sau in fiecare an ar trebui sa-mi cumpar alt umidificator. Sunt f dezamagita.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Filtru de umidificare HU4102/01