30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mitrināšanas ātrums: 500 ml/h*
Daļiņu CADR:140 m3/h*
0,02 µm daļiņu filtrēšana*
Dzīvojamā istaba (70 m2)*
Trīskāršā aizsardzība pret baktērijām un pelējumu. Philips NanoCloud tehnoloģija ir sertificēta kā higiēniski droša. Ir pierādīts, ka tā gaisā izplata par 99 %* mazāk baktēriju, salīdzinot ar ultraskaņas mitrinātājiem, kas ilgtermiņā aizsargā jūsu veselību ar veselīgāku tīru gaisu, kurā praktiski nav patogēnu un pelējuma. Philips NanoCloud neredzamā ūdens migla jūsu istabā nerada baltu putekļu vai mitrus plankumus. Augsts mitrināšanas sniegums līdz 500 ml/h*
Philips NanoCloud tehnoloģija atjauno gaisu mājās, birojos un citās iekštelpās, saglabājot pastāvīgu un pat relatīvo mitrumu starp 40 % līdz 60 %. Varat izvēlēties visdažādākos mitruma līmeņa iestatījumus no 40 %, 50 %, 60 % līdz nepārtrauktam un tā ļauj automātiski kontrolēt sev vēlamo mitruma līmeni telpās. Šī optimālā mitruma līmeņa uzturēšana samazina veselības problēmas, ko izraisa sauss gaiss, un padara gaisu patīkami elpojamu.
4 dažādi režīmi ļauj viegli izvēlēties un iestatīt sev vēlamo ventilatora ātrumu no 1. ātruma, 2. ātruma, 3. ātruma un automātiskā ātruma
3.8
no 5
6
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Veronika343
12/11/2018
Česká republika
Akcijas daļa
Výkonná čistička vzduchu a zároveň zvlhčovač
Čističku mohu jen doporučit. V novostavbě máme dost suchý vzduch, který vysušuje sliznici. Nejvíce to jde poznat v zimních měsících. Čističku jsem umístila v propojeném obýváku s kuchyní, což je opravdu veliký prostor a bez problémů to utáhla. Během 10 minut začala vlhkost vzduchu stoupat. Na to jak je veliká, tak není ani tolik hlučná, přirovnala bych ji možná k zapnuté troubě. Jedinou nevýhodou je její velikost, ale při takovém výkonu se není čemu divit.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Annapans
30/05/2017
Česká republika
Já bych určitě nechtěla jinou!
Čističku vzduchu jsme vždy chtěli pořídit hlavně kvůli našim dětem a to hlavně proto, že nám pod okny vede hlavní rušná silnice. Zvlhčovač vzduchu který je součástí této čističky je naprostý bonus, který výborně využijeme v hlavní topné sezóně, kdy je vzduch doma opravdu velmi suchý a dětem se přesušuje nosní sliznice, která je pak pastvou pro různé bakterie. Když nám dopravce doručil obří krabici, hodně jsem se lekla ale čistička si našla okamžitě vhodné místo v naší domácnosti. Já jsem s výrobkem naprosto spokojená. Jak s čištěním tak i zvlhčováním. Funguje ve všech směrech na 100%.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Georg73
10/06/2018
Česká republika
Akcijas daļa
Výkon překvapil...
Někdy se zařízením typu 2v1 vyčítá, že nedosahují díky kombinaci více funkcí přesvědčivého výkonu. Pro zvlhčovač a čistič vzduchu HU5930/10 toto tvrzení rozhodně neplatí. I při použití na plný výkon není zařízení nijak významně hlučné. Oproti zařízením, které fungují na principu piezoelektrického (někdy se uvádí ultrazvukový systém) rozptylu nezanechává ve zvlhčovaném prostoru prachové stopy po usazených rozptýlených kapičkách vody. Nelekněte se vlastní velikosti přístroje. Výkon je podpořený potřebným objemem nádržky na vodu a patřičnou velikostí oběžného odpařovacího kola. Přehledný displej informuje o aktuálním stavu přístroje a okolní vlhkosti vzduchu. Návod k obsluze by si zasloužil větší pozornost při jeho překladu, nicméně samotné doplnění odpařovacího média do nádržky na vodu, případně údržba oběžného odpařovacího kola patří mezi jednoduché a praktické činnosti. Výměna vzduchového filtru je jednoduchá, stejně jako čištění dílů, které přicházejí do styku s vodou z nádržky při cestě k oběžnému větranému kolu. S ohledem na princip fungování, neumožňuje tento typ zvlhčovače na rozdíl od tepelného odparu zvlhčený vzduch aromatizovat.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Mitrināšanas ātrums: 500ml/h: Pārbaudījis GB/T 23332-2009 Philips iekšējā klimata kamerā, Suzhou. Kameras izmērs 25 m2, sākotnējā temperatūra 20±2 °C un relatīvais mitrums 30±3 % RH.
0,02 µm* daļiņu filtrēšana: Pārbaudījusi IUTA. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2008. gada mikrobioloģiskā riska novērtējuma ziņojumu putnu gripa, cilvēka gripas vīrusi, leģionellas, hepatīta vīrusi un SARS koronavīruss ir lielāki par 20 nanometriem (0,02 µm).
Likvidē 99 % baktēriju: Pārbaudīts uz Staphylococcus Albus, stāvoklis attiecas uz antibakteriālajām īpašībām, kas pārbaudītas saskaņā ar GB21551.3, izmantojot Staphylococcus Albus ar sākotnējo koncentrāciju 1*105 cfu/m3
Daļiņu CADR: 140 m3/h: CADR (cigarete) pārbaudījusi trešā puse saskaņā ar GB/T 18801-2008
Dzīvojamā istaba (70 m2): pamatojoties uz mitrināšanas sniegumu saskaņā ar AHAM HU-1-2006 (R2011) standartu.