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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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Gaisa mazgātājs
Izbeigta ražošana
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HU5930/10
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EU Declaration of conformity Philips Air Washer HU5930/10 - English (US)
User Manual Philips Series 5000 Air humidifier
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No Philips gaisa mitrinātāja neplūst ūdens tvaiki / migla
Vai pēc filtra tīrīšanas vai nomaiņas Philips gaisa attīrītājs vai mitrinātājs ir jāatiestata?
Kā uzglabāt Philips mitrinātāju vai Combi attīrītāju un mitrinātāju.
NanoProtect 1. sērijas filtrs
NanoCloud mitrināšanas filtrs
Philips mitrinātāja zema ūdens līmeņa indikators nedarbojas
Mans Philips mitrinātājs rada sliktu smaku
Philips gaisa mitrinātājs pārstāja darboties
Philips mitrinātāja ūdens tvertnei radusies noplūde
Mans Philips gaisa mitrinātājs nemitrina gaisu
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