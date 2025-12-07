30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
16 piederumi
Pašuzasinoši metāla asmeņi
Darbības laiks līdz 120 minūtēm
Izturīgs dušā
Šī sejas un ķermeņa trimmera pašuzasinošie tērauda asmeņi satur dzelzi un ir rūdīti, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Tā rezultātā asmeņi saglabā pirmās dienas asumu. Nekādas rūsas. Nav nepieciešama asmeņu eļļa.
Philips Multigroom 7000 universālajam matu trimmerim ir 16 uzgaļi, kas nodrošina visa ķermeņa kopšanas risinājumu.
Veidojiet tīras, taisnas līnijas un vienmērīgi apgrieziet biezākos matus, pateicoties precīzajiem ķermeņa un bārdas trimmera tērauda asmeņiem. Šie nerūsējošie asmeņi nerūsē, un tie paši sevi uzasina, lai ilgāk kalpotu.
4.6
no 5
1800
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Nuganjau
07/12/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Labs un kvalitatīvs produkts!
Ļoti ērti ieguļ rokā un labi un gludi noskuj. Iesaku, var pirkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Grantosini
26/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ja
Ļoti patīk. Ērts un parocīgs ar daudz iespējām. Rekomendēju
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Jānis Gabriels
17/11/2023
Latvija
Instruments, kas atbilst cenai
Izvēlējos šo modeli, jo cena ir optimāla. Šis ir jau trešais Philips trimeris. Visi ir kalpojuši godam. Šomēnes tikai iegādājos, nevaru spriest par ilgspējību, taču, spriežot pēc tā, kā kalpojuši ir iepriekšējie modeļi, domāju, vilšanās nebūs. Viss serviss, ieskaitot pasūtīšanu, piegādi, ir izcils.
Plusi
Dizains, funlcionalitāte, serviss, piegāde
Mīnusi
Īpaši nav ko teikt. Adaptera trūkums no tīkla.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000