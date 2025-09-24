10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
SEJAS veidošanas un kopšanas komplekti
Visas sērijas
Multigroom series 7000 16 vienā (16-in-1) — sejai, matiem un ķermenim
Izbeigta ražošana
Atbalsts
MG7736/15
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Data Act Document
Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)
Nevaru ieslēgt savu jauno Philips bārdas apgriešanas mašīnu vai skuvekli
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim