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  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
  • Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem

1000. sērijaAirfryer ar diviem groziem

NA150/00

4.9
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem
Viegli pārveidojams no diviem par vienu lielu grozu, izmantojot izņemamo atdalītāju. Gatavo jebko – no divu sastāvdaļu maltītes līdz lielam cepetim, vienmēr iegūstot kraukšķīgu un maigu rezultātu, pateicoties mūsu RapidAir tehnoloģijai.
Skatīt visas priekšrocības

Pagatavo vienu lielu vai divas maltītes vienlaikus

Mūsu kompaktākais gaisa cepamkatls ar diviem groziem

  • Kraukšķīgs un maigs ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku

  • Viegli pārveidojams no diviem par vienu lielu grozu

  • Vietu taupošs ergonomisks atvilktnes dizains

Kraukšķīgi un maigi, ar līdz pat 90 % mazāk tauku*

Kraukšķīgi un maigi, ar līdz pat 90 % mazāk tauku*

RapidAir tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu izmanto karstu, ātru gaisa plūsmu, lai radītu garšīgas, kraukšķīgas un maigas uzkodas un piedevas.

Izvēlies starp diviem vai vienu lielu grozu

Izvēlies starp diviem vai vienu lielu grozu

Izņem atdalītāju, lai apvienotu divus 3,55 L grozus vienā plašā 7,1 L grozā. Tajā var ievietot līdz 900 g frī kartupeļu, 1200 g dārzeņu vai 10 vistas stilbiņus. Vai arī izmanto lielo grozu, lai pagatavotu divas 1 kg veselas vistas.

Ergonomisks dizains ietaupa vietu un nodrošina drošu, vieglu atvilktnes lietošanu.

Ergonomisks dizains ietaupa vietu un nodrošina drošu, vieglu atvilktnes lietošanu.

Mūsu kompaktais gaisa cepamkatls ar diviem groziem ietaupa 40 % vietas.** Atvilktnei ir divi izturīgi horizontāli rokturi drošai un ērtai lietošanai pat, ja tā ir pilna.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Зручно корисно, швидко.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar mājās gatavotiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti parastā dziļās cepšanas katlā

  2. Salīdzinot ar NA35x un NA55x modeļiem

  3. Iekšējā laboratorijas mērījumi NA15x ar lasi, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni; precīzi rezultāti atšķiras atkarībā no produkta veida un receptes