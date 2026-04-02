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Kraukšķīgs un maigs ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku
Viegli pārveidojams no diviem par vienu lielu grozu
Vietu taupošs ergonomisks atvilktnes dizains
RapidAir tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu izmanto karstu, ātru gaisa plūsmu, lai radītu garšīgas, kraukšķīgas un maigas uzkodas un piedevas.
Izņem atdalītāju, lai apvienotu divus 3,55 L grozus vienā plašā 7,1 L grozā. Tajā var ievietot līdz 900 g frī kartupeļu, 1200 g dārzeņu vai 10 vistas stilbiņus. Vai arī izmanto lielo grozu, lai pagatavotu divas 1 kg veselas vistas.
Mūsu kompaktais gaisa cepamkatls ar diviem groziem ietaupa 40 % vietas.** Atvilktnei ir divi izturīgi horizontāli rokturi drošai un ērtai lietošanai pat, ja tā ir pilna.
4.9
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
003Oleg
02/04/2026
Україна
Verificēts pircējs
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Verificēts pircējs
Зручно корисно, швидко.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Salīdzinot ar mājās gatavotiem frī kartupeļiem, kas pagatavoti parastā dziļās cepšanas katlā
Salīdzinot ar NA35x un NA55x modeļiem
Iekšējā laboratorijas mērījumi NA15x ar lasi, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni; precīzi rezultāti atšķiras atkarībā no produkta veida un receptes