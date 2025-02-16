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RapidAir Plus tehnoloģija
16 gatavošanas funkcijas vienā ierīcē
Ātrs un energoefektīvs
Patentētā tehnoloģija RapidAir Plus ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes par 30% ātrāk*
Vairs nekādu minējumu! Vēro gatavošanas procesu un nosaki, kad ēdiens ir perfekts. Radīts ērtam gatavošanas procesam.
Līdz pat 40% lieko tauku izpil, lai maltītes būtu veselīgākas un pilnībā saglabātu garšu***. Grozs nodrošina, lai ēdiens nesaskartos ar cepšanas laikā pannā izpilējušajiem taukiem.
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Plusi
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Mīnusi
Zatím nic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Plusi
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Mīnusi
zabírá dost místa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar Philips Airfryer ar RapidAir tehnoloģiju
Vistas stilbiņš: par līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties
Procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 °C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 °C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni. Konkrētas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.
MetrixLab tests ar 30 esošiem Philips 3000. sērijas Airfryer ierīču lietotājiem, 2024. gada jūlijs