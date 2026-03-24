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3000. sērija Airfryer 7,2 L
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NA342/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Visi (7)
Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
8,3 L Airfryer piederums“Trīs vienā” produktu atdalītājs
8,3 l Airfryer XXL piederums“2 vienā” tvaicēšanai / cepšanai maisot
Airfryer piederumsCepšanas komplekts XXL
Airfryer piederumsGrilēšanas komplekts XXL
Philips Airfryer rāda svītras vai kļūdas kodu
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
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