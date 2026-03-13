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PerfectCare 7000. sērija Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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PSG7024/20
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EDC UKCA - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā tīrīt Philips gludināšanas sistēmas gludināšanas virsmu
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Mana Philips gludināšanas sistēma nerada tvaiku
Mans gludināmais dēlis ir slapjš, un uz grīdas ir redzams ūdens
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Philips gludināšanas sistēmas gludeklis vairs neuzkarst
Ūdens/tvaika noplūde no de-calc pogas un zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes
Zem Philips tvaika ģeneratora pamatnes ir ūdens
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