Meklējamie vārdi

  • Izcils gludums*, izturīga konstrukcija Izcils gludums*, izturīga konstrukcija Izcils gludums*, izturīga konstrukcija

    Limited Edition 9000 Series Kosmosa līmeņa tērauda elektroskuveklis

    S9980/59

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Izcils gludums*, izturīga konstrukcija

    Īpašu izturību nodrošina pašasinoši asmeņi, kas izgatavoti no tērauda, kuram līdzīgs tiek izmantots kosmosa nozarē. Tie veidoti, lai saglabātu asumu un izturētu skarbākos apstākļus. Izbaudiet skūšanos tuvu ādai un personalizētu ādas komfortu dienu no dienas.

    Skatīt visas priekšrocības

    Limited Edition 9000 Series Kosmosa līmeņa tērauda elektroskuveklis

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Sērijas skuvekļi

    Izcils gludums*, izturīga konstrukcija

    Izcilam gludumam*, pat 5 dienu bārdai

    • Ādas līmeņa tuvums
    • Kosmosa līmeņa tērauda precizitāte
    • Spiediena aizsargsensors
    • 360-D elastīgas galviņas
    • Līdz pat 5 gadu garantija*****
    Space-Grade tērauda asmeņi ļauj veikt griešanu visos virzienos

    Space-Grade tērauda asmeņi ļauj veikt griešanu visos virzienos

    Izgatavoti no augstas veiktspējas Space-Grade tērauda un izstrādāti tā, lai pašasinātos 2 gadus, 360 grādos rotējošie asmeņi griež matiņus visos virzienos, tā pielāgojoties dabīgajam matu augšanas virzienam.

    Ādas līmeņa tuvums ar Lift & Cut skūšanās sistēmu

    Ādas līmeņa tuvums ar Lift & Cut skūšanās sistēmu

    Mūsu patentētā, unikālā Lift & Cut rotējošo skuvekļu tehnoloģija saudzīgi paceļ matiņus no saknes, pirms precīzi tos nogriezt tieši ādas līmenī (līdz 0,00 mm no ādas), nepieskaroties tai.

    Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

    Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

    Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.

    Pielāgojas jūsu sejas kontūrai ar 360-D elastīgām galviņām

    Pielāgojas jūsu sejas kontūrai ar 360-D elastīgām galviņām

    Šim Philips elektriskajam skuveklim, kas ir izstrādāts, lai atkārtotu jūsu sejas, un pat kakla, kontūras, ir pilnībā elastīgas galviņas, kas griežas 360 grādu diapazonā, nodrošinot rūpīgu un ērtu skūšanos.

    Ražots, lai kalpotu ilgi: līdz pat 5 gadu garantija*****

    Ražots, lai kalpotu ilgi: līdz pat 5 gadu garantija*****

    Mūsu skuvekļi ir izstrādāti tā, lai sasniegtu izcilību, un tiem ir nodrošināta 5 gadu garantija, lai jūs varētu izbaudīt pilnīgu uzticamību un darbības kvalitāti. Skujoties dienu pēc dienas.

    Par 30 % vienmērīgāka** slīdēšana ar Nano SkinGlide pārklājumu

    Par 30 % vienmērīgāka** slīdēšana ar Nano SkinGlide pārklājumu

    Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250,000 mikroskopisku pērlīšu, uzlabojot slīdēšanu pa ādu līdz 30 %** un mazinot kairinājumu.

    Pielāgojas jūsu bārdas biezumam ar Power Adapt sensoru

    Pielāgojas jūsu bārdas biezumam ar Power Adapt sensoru

    Šim elektriskajam skuveklim ir intelektiska sejas matiņu uztveršanas tehnoloģija, kas nolasa informāciju par matu biezumu ar ātrumu 500 reizes sekundē. Power Adapt sensors automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai nodrošinātu vieglu un maigu skūšanos.

    Uzlabojiet skūšanās pieredzi ar lietotni Philips Shaving***

    Uzlabojiet skūšanās pieredzi ar lietotni Philips Shaving***

    Iegūstiet ideālu skuvumu, savienojot savu skuvekli ar lietotni Philips Shaving. Uzraugiet savas ādas stāvokli pēc katras skūšanās reizes, personalizējiet savu skūšanos un pilnveidojiet savu skūšanās tehniku, lai iegūtu ne vien gludu, bet arī ādai saudzīgu skuvumu.

    Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē gādā par higiēnisku skūšanos

    Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē gādā par higiēnisku skūšanos

    Jaudīgā tīrīšanas pierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo jūsu skuvekli tikai 1 minūtē, nodrošinot efektīvu skuvekļa darbību ilgāk. Pierīce ir 10 reižu efektīvāka par tīrīšanu ūdenī****. Tā ir pasaulē mazākā tīrīšanas pierīce, tāpēc to var viegli glabāt un lietot jebkur.

    Izvēlieties ērtu sauso vai atsvaidzinošu mitro skūšanos

    Izvēlieties ērtu sauso vai atsvaidzinošu mitro skūšanos

    Pielāgojiet skūšanās procesu atbilstoši jūsu vajadzībām. Ar Wet & Dry jūs varat izvēlēties komfortablu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos. Jūs varat skūties, izmantojot skūšanās želeju vai putas, pat atrodoties dušā.

    Rokturī iebūvēts precīzais trimmeris

    Rokturī iebūvēts precīzais trimmeris

    Pilnveidojiet savu izskatu, izmantojot skuvekļa izbīdāmo precīzo trimmeri. Skuvekļa korpusā iebūvētais trimmeris ir ideāls veids ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.

    Radīts, rūpējoties par jums un planētu

    Radīts, rūpējoties par jums un planētu

    Aizstājot 30% mūsu iekšēji izmantotās plastmasas ar pārstrādātu plastmasu, mēs ražošanas procesā ietaupām daudzas tonnas plastmasas izejmateriāla. Turklāt mūsu asmeņi ir izgatavoti, izmantojot 80% pārstrādāta tērauda, un tie tiek ražoti rūpnīcā, kurā tiek izmantoti 100% atjaunojamās enerģijas.

    Uzspraužams bārdas veidotājs ar 5 garuma iestatījumiem

    Uzspraužams bārdas veidotājs ar 5 garuma iestatījumiem

    Mainiet savu izskatu, izmantojot uzspraužamo bārdas veidotāja uzgali. Izvēlieties no pieciem garuma iestatījumiem, lai izveidotu jebkāda stila bārdu – no ideāliem rugājiem līdz īsi apgrieztai bārdai. Apaļi uzgaļi un ķemmes novērš ādas kairinājumu.

    Viegla uzlāde ar ērtu statīvu, kas pieejams pie rokas

    Viegla uzlāde ar ērtu statīvu, kas pieejams pie rokas

    Pilnībā uzlādējiet skuvekli, lādējot statīvā 1 stundu. Statīvs ir izveidots gan ērtai ierīces uzlādei, gan arī akurātai tās uzglabāšanai.

    OLED displejs dinamiskiem SkinIQ un skuvekļa paziņojumiem

    OLED displejs dinamiskiem SkinIQ un skuvekļa paziņojumiem

    Pirmais Philips skuveklis ar dinamisku OLED displeju atklāj katru skuvekļa funkciju un paziņojumu ar skaidru, plūdenu animāciju. Intuitīvā saskarne ietver SkinIQ norādījumus, informāciju par akumulatora stāvokli, tīrīšanas padomus un citu.

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Somiņa
      Ceļojumu futrālis
      Uzlādēšanas statīvs
      SmartClick
      Bārdas veidotājs
      Ātrās tīrīšanas pierīce
      • Iekļauta 1 kasetne

    • Strāvas padeve

      Uzlāde
      • pilna uzlāde stundas laikā
      • 5 min ātrā uzlāde
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Darbības laiks
      60 minūtes
      Izsl. režīms (bez uzgaļiem)
      < 0,1 W

    • Dizains

      Rokturis
      Ergonomisks rokturis
      Apdare
      Nezūdoša elegance
      Krāsa
      Adrijas jūras zilā krāsā

    • Serviss

      Maināma galviņa
      Nomainiet reizi 2 gados ar SH91
      2 + 3 gadu garantija*****

    • Skūšanās veiktspēja

      Sekošana kontūrai
      360-D elastīgas galviņas
      Skūšanās sistēma
      • Space Grade tērauda asmeņi
      • Lift & Cut sistēma
      SkinIQ tehnoloģija
      • Kustību kontroles sensors
      • Power Adapt sensors
      • Nano SkinGlide pārklājums

    • Vienkārša lietošana

      Tīrīšana
      • Bezvadu ātrās tīrīšanas pierīce
      • Atvēršana ar vienu pieskārienu
      • Pilnībā mazgājams
      Mitrs un sauss
      Mitra un sausa izmantošana
      Displejs
      Uzlabots OLED displejs

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips sēriju, Philips series 9000
    • * Salīdzinot ar nepārklātu materiālu
    • * * Pamatojoties uz Philips Series S7000 un lietotnes Philips Shaving lietotāju vērtējumu 2019. gadā
    • * * * Skūšanās netīrumi pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas salīdzinājumā ar ūdeni lietošanas kasetnē
    • * * * * 2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.​

    Personīgā aprūpe - VĪRIEŠIEM:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.