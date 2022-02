Paredzēts lietošanai dažādās vietās

Varat to apgāzt, apliet vai atdauzīt, taču nekas neatturēs mitrumizturīgo un triecienizturīgo SB2000B no mūzikas atskaņošanas, sniedzot satriecošu skanējumu no 3 collu skaļruņa. Iebūvētā Bluetooth mūzikas straumēšanas iespēja padara iecienītās mūzikas atskaņošanu mājās vai ārpus tām vēl vienkāršāku. Skatīt visas priekšrocības