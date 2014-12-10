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Izbeigta ražošana
Ietverta 125 ml pudelīte
Philips Avent krūts piena pumpja pieci ziedlapveida masāžas elementi maigi saspiež un atlaiž krūti un darbojas izmantojot vakuumu, lai tādējādi imitētu zīdaiņa zīšanu.
Maigas iedarbības vakuums imitē zīdaiņa zīšanu, lai nodrošinātu vienmērīgu piena plūsmu, tādējādi saīsinot atsūkšanas laiku.
Philips Avent krūts piena pumpja patentētie masāžas spilventiņi izstiepjas un saraujas, atveidojot mazuļa zīšanas darbību, un tie ir paredzēti ātras un dabiskas piena plūsmas stimulēšanai.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Laktator ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Laktator ręczny
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
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0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Klīniski pierādīts, ka šis krūts pumpis 20 minūšu laikā atsūc lielāku piena daudzumu nekā slimnīcas klases krūts pumpis, veicot paralēlu piena atsūkšanu māmiņām ar priekšlaicīgām dzemdībām.