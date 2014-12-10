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Izbeigta ražošana

Philips AventManuālais krūts piena pumpis

SCF300/20

4.4
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
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Unikālais Philips Avent manuālais krūts pumpis SCF300/20, kas nesatur BPA, nodrošina uzlabotu efektivitāti, un ir klīniski pierādīts, ka tas atsūc vairāk piena nekā slimnīcas klases dubultais elektriskais krūts pumpis*.
Skatīt visas priekšrocības

Krūts piena pumpis, kas darbojas dabiskā veidā

Atsūciet vairāk un ātrāk.

  • Ietverta 125 ml pudelīte

Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

Philips Avent krūts piena pumpja pieci ziedlapveida masāžas elementi maigi saspiež un atlaiž krūti un darbojas izmantojot vakuumu, lai tādējādi imitētu zīdaiņa zīšanu.

Maigais vakuuma spēks imitē zīdaiņa zīšanu, lai nodrošinātu vienmērīgu piena plūsmu

Maigas iedarbības vakuums imitē zīdaiņa zīšanu, lai nodrošinātu vienmērīgu piena plūsmu, tādējādi saīsinot atsūkšanas laiku.

Mīkstie masāžas spilventiņi stimulē dabisku piena plūsmu

Mīkstie masāžas spilventiņi stimulē dabisku piena plūsmu

Philips Avent krūts piena pumpja patentētie masāžas spilventiņi izstiepjas un saraujas, atveidojot mazuļa zīšanas darbību, un tie ir paredzēti ātras un dabiskas piena plūsmas stimulēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Laktator ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Laktator ręczny

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Klīniski pierādīts, ka šis krūts pumpis 20 minūšu laikā atsūc lielāku piena daudzumu nekā slimnīcas klases krūts pumpis, veicot paralēlu piena atsūkšanu māmiņām ar priekšlaicīgām dzemdībām.