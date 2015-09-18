Z marką AVENT zapoznałam się jak byłam w ciąży z moim pierwszym dzieckiem osiem lat temu, na początak zakupiłam butelkę, jeszcze przed narodzeniem. Po porodzie, jak miałam nawał mleka zdecydowałam się na zakup laktatora, pod uwagę brany był tylko AVENT, innymi się nawet nie interesowałam. Po zakupie zachwyciłam się prostotą laktatora, którego potrafiłabym złożyć nawet w nocy. W połączeniu z butelką jest niesamowity, wymiana elementów tworzy tak pożyteczne kombinacje, które tylko ułatwiają życie. Przez cały czas kupowałam tylko produkty AVENT nigdy się nie zawiodłam. Obecnie nawet jak bym chciała kupić prodykty innych producentów do karmienia dla dzieci to nikt jeszcze mnie nie zachwycił jak AVENT.