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  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
  • Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam

Izbeigta ražošana

Philips AventManuālais piena pumpis

SCF310/13

4.6
| (24) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam
Satraukumā vai steigā var būt grūtāk atslaukt pienu. Tāpēc vēlams justies ērti un atslābināti. Philips AVENT SCF310/13 krūts pumpis ir izstrādāts, lai palielinātu komforta līmeni piena atslaukšanas laikā.
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Unikāls aktīvas masāžas spilventiņš optimālam komfortam

Krūts pumpis, kas izstrādāts komfortam

  • Komplekts

Klīniski pierādīti rezultāti*

Klīniski pierādīti rezultāti*

Saudzīgā Philips AVENT krūts pumpja vakuuma funkcija atveido mazuļa dabisko sūkšanas darbību, lai iegūtu vairāk piena, nekā izmantojot slimnīcas dubulto elektrisko krūts pumpi*

Patentēts mīkstais 5 daivu masāžas spilventiņš

Patentēts mīkstais 5 daivu masāžas spilventiņš

Unikālais aktīvās masāžas spilventiņš ir paredzēts, lai palīdzētu stimulēt dabisku piena plūsmu

Unikāla sistēma vienkāršai piena uzglabāšanai

Unikāla sistēma vienkāršai piena uzglabāšanai

Padariet dzīvi vieglāku, noslaucot pienu tieši kādā no mūsu plašā Philips Avent pudelīšu un krūts piena uzglabāšanas trauciņu klāsta produktiem ledusskapim vai saldētavai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

24

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/12 Laktator ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny

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Atrunas

  1. Klīniski pierādīts, ka šis krūts pumpis 20 minūšu laikā atsūc lielāku piena daudzumu nekā slimnīcas klases krūts pumpis, veicot paralēlu piena atsūkšanu māmiņām ar priekšlaicīgām dzemdībām.