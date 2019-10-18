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  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai
  • Piens mazulim un ērtības māmiņai

Izbeigta ražošana

Philips AventComfort; manuālais piena sūknis

SCF330/12

4.7
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Piens mazulim un ērtības māmiņai
Kad jūtaties ērti un mierīgi, piens izdalās viegli. Tāpēc mēs radījām mūsu visērtāko krūts piena sūkni: apsēdieties ērti bez nepieciešamības noliekties uz priekšu un ļaujiet mūsu masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Piens mazulim un ērtības māmiņai

  • Natural

  • Iekļautas 3 piena uzglabāšanas krūzītes

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Iekļautas 3 daudzpusīgas piena uzglabāšanas krūzītes

Iekļautas 3 daudzpusīgas piena uzglabāšanas krūzītes

Izmantojiet to pašu krūzīti, lai atsūktu, uzglabātu un barotu mazuli ar krūts pienu. Lieliski piemērota glabāšanai ledusskapī vai saldētavā

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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