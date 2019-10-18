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Natural
Iekļautas 3 piena uzglabāšanas krūzītes
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
Izmantojiet to pašu krūzīti, lai atsūktu, uzglabātu un barotu mazuli ar krūts pienu. Lieliski piemērota glabāšanai ledusskapī vai saldētavā
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Comfort Manual breast pump
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011